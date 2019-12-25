СЕГОДНЯ 10:07 2019-12-25T10:07:21+03:00

В Орловской области «Скорую», ехавшую на вызов, пришлось вызволять из грязи Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

Вчера, 24 декабря, в Орловской области сотрудникам пожарно-спасательной части пришлось вызволять автомобиль скорой медицинской помощи.

Инцидент случился около трех ночи в поселке Техникумовский в Глазуновском районе.

- Сотрудники 17-й пожарно-спасательной части отбуксировали застрявший автомобиль скорой медицинской помощи, следовавший на вызов, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU