2019-12-25T10:07:21+03:00
Происшествия

В Орловской области «Скорую», ехавшую на вызов, пришлось вызволять из грязи

Инцидент случился поздней ночью
Наталья Меркулова
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В Орловской области «Скорую», ехавшую на вызов, пришлось вызволять из грязиВ Орловской области «Скорую», ехавшую на вызов, пришлось вызволять из грязиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 24 декабря, в Орловской области сотрудникам пожарно-спасательной части пришлось вызволять автомобиль скорой медицинской помощи.

Инцидент случился около трех ночи в поселке Техникумовский в Глазуновском районе.

- Сотрудники 17-й пожарно-спасательной части отбуксировали застрявший автомобиль скорой медицинской помощи, следовавший на вызов, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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