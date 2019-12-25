В Орловской области «Скорую», ехавшую на вызов, пришлось вызволять из грязи
Вчера, 24 декабря, в Орловской области сотрудникам пожарно-спасательной части пришлось вызволять автомобиль скорой медицинской помощи.
Инцидент случился около трех ночи в поселке Техникумовский в Глазуновском районе.
- Сотрудники 17-й пожарно-спасательной части отбуксировали застрявший автомобиль скорой медицинской помощи, следовавший на вызов, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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