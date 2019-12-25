Орловские полицейские задержали воров строительных материалов
Орловские полицейские задержали двух воров строительных материалов и электроинструментов. Мужчины промышляли кражами из строящихся домов.
Как стало известно, они могут быть причастны к пяти фактам воровства. Одни из последних произошли в Орловском районе. Мужчины действовали по уже отлаженной схеме – забирались в дом через окно, взломав стеклопакеты.
Сотрудникам полиции удалось установить личности воришек: одному из них 35 лет, а второму – 49.
- В доме одного из орловцев обнаружены и изъять пропавшие инструменты и стройматериалы. В настоящее время ведутся следственные действия. Фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU