Орловские полицейские задержали воров строительных материалов

СЕГОДНЯ 09:25 2019-12-25T09:25:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Орловские полицейские задержали двух воров строительных материалов и электроинструментов. Мужчины промышляли кражами из строящихся домов.

Как стало известно, они могут быть причастны к пяти фактам воровства. Одни из последних произошли в Орловском районе. Мужчины действовали по уже отлаженной схеме – забирались в дом через окно, взломав стеклопакеты.

Сотрудникам полиции удалось установить личности воришек: одному из них 35 лет, а второму – 49.

- В доме одного из орловцев обнаружены и изъять пропавшие инструменты и стройматериалы. В настоящее время ведутся следственные действия. Фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU