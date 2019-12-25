СЕГОДНЯ 09:08 2019-12-25T09:08:03+03:00

В Орле автоледи на «Тойоте» не уступила дорогу и попала в больницу. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

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Во вторник, 24 декабря, в Советском районе Орла произошло ДТП с участием двух иномарок. 26-летняя девушка на «Тойоте Королла» врезалась в «Тойоту РАВ-4».

Инцидент случился на нерегулируемом перекрестке улиц Ломоносова и Лескова в три часа дня. Автоледи не уступила дорогу 32-летнему водителю. Без травм не обошлось. После столкновения участники ДТП обратились за медицинской помощью.

- Девушка сейчас госпитализирована, а водителю «Тойоты РАВ-4» назначено амбулаторное лечение, - пояснили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU