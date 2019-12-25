2019-12-25T09:08:03+03:00
Происшествия

В Орле автоледи на «Тойоте» не уступила дорогу и попала в больницу

ДТП произошло в Советском районе
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле автоледи на «Тойоте» не уступила дорогу и попала в больницу. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиВ Орле автоледи на «Тойоте» не уступила дорогу и попала в больницу. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

Во вторник, 24 декабря, в Советском районе Орла произошло ДТП с участием двух иномарок. 26-летняя девушка на «Тойоте Королла» врезалась в «Тойоту РАВ-4».

Инцидент случился на нерегулируемом перекрестке улиц Ломоносова и Лескова в три часа дня. Автоледи не уступила дорогу 32-летнему водителю. Без травм не обошлось. После столкновения участники ДТП обратились за медицинской помощью.

- Девушка сейчас госпитализирована, а водителю «Тойоты РАВ-4» назначено амбулаторное лечение, - пояснили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителям нескольких улиц Орла придется пересидеть без воды
Больше четырех тысяч пожаров произошло в Орловской области в 2019-м
Орловский осужденный поучаствовал онлайн в турнире по шахматам
Орловцев приглашают на Рождественскую елку по-андреевски
В Орловской области появился кластер легкой промышленности
Орловец, продавший арестованное авто, попал в тюрьму
В Орловской области «Скорую», ехавшую на вызов, пришлось вызволять из грязи
Орловские полицейские задержали воров строительных материалов
В Орле автоледи на «Тойоте» не уступила дорогу и попала в больницу
Орловские пожарные и спасатели получили новую технику
Господдержка малого и среднего бизнеса: на что могут рассчитывать предприниматели в Орловской области
В Орле могут расторгнуть контракты с перевозчиками, обслуживающими Лужки
На трассе под Орлом водитель на легковушке протаранил столб