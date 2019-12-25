2019-12-25T08:57:33+03:00
Общество

Дорогие товарищи, друзья!

Новый год - особый праздник, светлый и долгожданный
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Он открывает новую страницу в нашей жизни. Яркими огоньками переливаются гирлянды новогодних ёлок. Ребятишки ждут прихода Деда Мороза. Взрослые проводят время в приятных хлопотах в преддверии праздничного торжества.

Рождённые в Великом Советском Союзе прекрасно помнят, с каким воодушевлением встречали каждый Новый год. Мы строили планы, не боясь завтрашнего дня, и были твердо уверены — перемены свершаются только к лучшему.

Советское государство оправдывало ожидания своих граждан. Символом праздника и сегодня остаются новогодние советские кинофильмы — светлые и радостные, пронизанные романтикой и любовью.

С особыми чувствами поздравляю с наступающим праздником всех, кто выбрал для себя путь верности идеалам добра и справедливости.

Я с большой надеждой и верой смотрю в новый, 2020-й год, год 150-летия со дня рождения В.И. Ленина и 75-летия Победы советского народа под руководством Коммунистической партии в Великой Отечественной войне.

Надеюсь, что рабочие и сельские труженики, все люди труда вместе с Коммунистической партией Российской Федерации, народно-патриотическими силами нашей страны добьются построения справедливого общества. Такого общества, где каждый гражданин будет жить достойно, уверенно смотреть в будущее. Общества, где не будет эксплуатации человека, где будут созданы все условия для гармоничного развития личности. Общества, где будут достойными зарплата, пенсии, стипендии, социальные пособия.

Желаю вам крепкого здоровья и уверенности в своих силах! Пусть всегда в ваших семьях будет взаимопонимание, поддержка друг друга, общие полезные дела, надежды на перемены к лучшему!

Мира, благополучия и счастья вам и вашим близким в наступающем Новом году!

Н. Н. ИВАНОВ,

депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель ЦКРК КПРФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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