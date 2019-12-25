2019-12-25T08:46:47+03:00
Общество

Орловские пожарные и спасатели получили новую технику

Накануне Нового года сотрудники МЧС находятся в состоянии повышенной готовности
Наталья Меркулова
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Орловские пожарные и спасатели получили новую техникуОрловские пожарные и спасатели получили новую техникуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 24 декабря, в Орле прошла торжественная церемония передачи новой техники для пожарных и спасателей. Три пожарные автоцистерны на шасси повышенной проходимости и автомобильный кран «Ивановец» пополнят арсенал сотрудников МЧС России.

На их приобретение было израсходовано почти 48,5 миллионов рублей.

Новая техника отправится в СПЧ №1,3,5 и областную поисково-спасательную службу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Новая техника отправится в СПЧ №1,3,5 и областную поисково-спасательную службуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- В автомобилях много служебных отсеков для размещения пожарного и спасательного оборудования. Их полный привод обеспечивает необходимую проходимость и управляемость при плохих дорожных условиях и в зимний период, - пояснили «КП» в пресс-службе ведомства.

Ключи от новой техники губернатор Орловской области вручил региона руководителям пожарно-спасательных частей №1, 3 и 5 города Орла, а также областной поисково-спасательной службе.

Накануне Нового года сотрудники МЧС находятся в состоянии повышенной готовности Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне Нового года сотрудники МЧС находятся в состоянии повышенной готовностиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

После завершения церемонии спасатели и пожарные провели пожарно-тактическое учение в гостинице «Русь», отработав свои действия в местах большого скопления людей. Накануне Нового года сотрудники МЧС находятся в состоянии повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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