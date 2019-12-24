Господдержка малого и среднего бизнеса: на что могут рассчитывать предприниматели в Орловской области

СЕГОДНЯ 18:56 2019-12-24T18:56:06+03:00

Почти каждый начинающий и действующий предприниматель скажет, что одной из главных проблем малого и среднего бизнеса остается недостаток собственных финансовых ресурсов

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Для решения этой проблемы в центре услуг «Мой бизнес» в Орловской области работает Фонд микрофинансирования.

Из предлагаемых в центре «Мой бизнес» услуг – получение микрозаймов является одной из самых востребованных среди предпринимателей. За семь месяцев 2019 года 15 начинающих субъектов малого предпринимательства (с регистрацией до 1 года) получили возможность воспользоваться займами на развитие своего бизнеса на сумму 18,4 млн. руб. За те же семь месяцев 18 субъектам малого бизнеса, планирующим увеличение штатной численности, предоставлено займов на 28,8 млн. рублей, под процентную ставку от 3% годовых, создано дополнительно 36 рабочих мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU