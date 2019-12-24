В Орле могут расторгнуть контракты с перевозчиками, обслуживающими Лужки

СЕГОДНЯ 17:21 2019-12-24T17:22:54+03:00

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В Орле могут расторгнуть контракты с перевозчиками, автобусы которых обслуживают район Лужки. Местные жители жалуются на то, что автобусы ходят нерегулярно.

Тема обсуждалась на сегодняшнем, 24 декабря, рабочем совещании в администрации города. Как рассказал Евгений Гришин, курирующий сферу транспорта, в прошедшие выходные орловцы активно жаловались на нерегулярность движения маршруток №1, 22,29 и 59.

- Специалисты отдела транспортного обслуживания населения и связи запросили данные ГЛОНАСС по движению этих маршрутов. Если обращения граждан подтвердятся, перевозчикам направят предписание, - сообщил Евгений Гришин

При этом раньше двое перевозчиков уже получили предписания. А если будет еще одно предписание, то по условиям контракта договор могут расторгнуть в одностороннем порядке.

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ИСТОЧНИК KP.RU