В Орле могут расторгнуть контракты с перевозчиками, обслуживающими Лужки
В Орле могут расторгнуть контракты с перевозчиками, автобусы которых обслуживают район Лужки. Местные жители жалуются на то, что автобусы ходят нерегулярно.
Тема обсуждалась на сегодняшнем, 24 декабря, рабочем совещании в администрации города. Как рассказал Евгений Гришин, курирующий сферу транспорта, в прошедшие выходные орловцы активно жаловались на нерегулярность движения маршруток №1, 22,29 и 59.
- Специалисты отдела транспортного обслуживания населения и связи запросили данные ГЛОНАСС по движению этих маршрутов. Если обращения граждан подтвердятся, перевозчикам направят предписание, - сообщил Евгений Гришин
При этом раньше двое перевозчиков уже получили предписания. А если будет еще одно предписание, то по условиям контракта договор могут расторгнуть в одностороннем порядке.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Транспорт Орла»