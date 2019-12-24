2019-12-24T14:04:54+03:00
Происшествия

Неисправная электроустановка оставила орловцев без дома

Пожар произошел в Верховском районе
Наталья Меркулова
Поделиться:
Неисправная электроустановка оставила орловцев без домаНеисправная электроустановка оставила орловцев без домаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В понедельник, 23 декабря, в деревне Ильинка Верховского района загорелся дом местных жителей. Как сообщают специалисты МЧС, предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электроустановок.

Информация о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 07:23 утра. Жертв и пострадавших удалось избежать, однако дом сильно пострадал от огня.

- Строение выгорел изнутри на площади 48 квадратных метров, обрушилась кровля на площади 72 квадратных метра. Кроме того, огонь уничтожил веранду и хозяйственную пристройку, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе под Орлом водитель на легковушке протаранил столб
В Орле открылась Аллея Клавдии Наумовой
Неисправная электроустановка оставила орловцев без дома
Проездные билеты в Орле можно будет пополнять через Интернет
Центр Орла оказался в пробках из-за закрытия движения на Салтыкова-Щедрина
Орловские школьники не останутся без питания в 2020 году
В Орловской области из-за неисправной электропроводки сгорела квартира
Пешеход, попавший под машину в Орловской области, скончался
В Орле выбрали лучшего Соловья-Разбойника
Орловцам рассказали, как стать участниками конкурса на лучшую концепцию Дворянки
Маленькие орловцы побывали на «Губернаторской елке»
Орловские автолюбители устроили новогодний флешмоб
За два года на Орловщине доступ к Интернету получат 688 социально-значимых учреждений
В Орловской области 43% выпускников 9-х классов пошли учиться в техникумы
В орловском поселке Нарышкино иномарка сбила женщину и ребенка
Орловцам вручили больше тысячи "Паспортов путешественника"
Маленьких орловцев поздравит Полицейский Дед Мороз
Орловчанка, решившая помочь племяннику, попалась на удочку мошенника
В Орле у троллейбуса отвалились «рога» и пробили лобовое стекло минивена
В Орле ищут водителя, сбившего мужчину на улице Металлургов
Маленькие орловцы увидели сказку-конфитюр «Золушка»