Неисправная электроустановка оставила орловцев без дома

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-24T14:04:54+03:00

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В понедельник, 23 декабря, в деревне Ильинка Верховского района загорелся дом местных жителей. Как сообщают специалисты МЧС, предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электроустановок.

Информация о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 07:23 утра. Жертв и пострадавших удалось избежать, однако дом сильно пострадал от огня.

- Строение выгорел изнутри на площади 48 квадратных метров, обрушилась кровля на площади 72 квадратных метра. Кроме того, огонь уничтожил веранду и хозяйственную пристройку, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU