Неисправная электроустановка оставила орловцев без дома
В понедельник, 23 декабря, в деревне Ильинка Верховского района загорелся дом местных жителей. Как сообщают специалисты МЧС, предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электроустановок.
Информация о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 07:23 утра. Жертв и пострадавших удалось избежать, однако дом сильно пострадал от огня.
- Строение выгорел изнутри на площади 48 квадратных метров, обрушилась кровля на площади 72 квадратных метра. Кроме того, огонь уничтожил веранду и хозяйственную пристройку, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»