2019-12-24T13:10:11+03:00
Общество

Центр Орла оказался в пробках из-за закрытия движения на Салтыкова-Щедрина

Возле областного правительства пройдет передача новой техники для МЧС и учения
Наталья Меркулова
Поделиться:
Центр Орла оказался в пробках из-за закрытия движения на Салтыкова-ЩедринаЦентр Орла оказался в пробках из-за закрытия движения на Салтыкова-ЩедринаФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 23 декабря, центр и весь Советский район Орла оказался в транспортном коллапсе из-за закрытия в 8 часов утра движения и парковки на Салтыкова-Щедрина и прилегающих улицах.

Перекрытие города нарушило движение общественного транспорта, в результате многим орловцам пришлось простоять на остановках больше часа. Как стало известно, это связано с проведением Учебно-методического сбора и передачей новой техники для МЧС возле облправительства. Мероприятие начнется в 14:00.

Центр Орла "покраснел" от пробок

Центр Орла "покраснел" от пробок

Сейчас согласно Яндекс.пробкам «стоят» Октябрьская, Пионерская, Горького и Тургеневский мост. Движение откроют в 16:00.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Транспорт Орла»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе под Орлом водитель на легковушке протаранил столб
В Орле открылась Аллея Клавдии Наумовой
Неисправная электроустановка оставила орловцев без дома
Проездные билеты в Орле можно будет пополнять через Интернет
Центр Орла оказался в пробках из-за закрытия движения на Салтыкова-Щедрина
Орловские школьники не останутся без питания в 2020 году
В Орловской области из-за неисправной электропроводки сгорела квартира
Пешеход, попавший под машину в Орловской области, скончался
В Орле выбрали лучшего Соловья-Разбойника
Орловцам рассказали, как стать участниками конкурса на лучшую концепцию Дворянки
Маленькие орловцы побывали на «Губернаторской елке»
Орловские автолюбители устроили новогодний флешмоб
За два года на Орловщине доступ к Интернету получат 688 социально-значимых учреждений
В Орловской области 43% выпускников 9-х классов пошли учиться в техникумы
В орловском поселке Нарышкино иномарка сбила женщину и ребенка
Орловцам вручили больше тысячи "Паспортов путешественника"
Маленьких орловцев поздравит Полицейский Дед Мороз
Орловчанка, решившая помочь племяннику, попалась на удочку мошенника
В Орле у троллейбуса отвалились «рога» и пробили лобовое стекло минивена
В Орле ищут водителя, сбившего мужчину на улице Металлургов
Маленькие орловцы увидели сказку-конфитюр «Золушка»