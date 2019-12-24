Центр Орла оказался в пробках из-за закрытия движения на Салтыкова-Щедрина
Сегодня, 23 декабря, центр и весь Советский район Орла оказался в транспортном коллапсе из-за закрытия в 8 часов утра движения и парковки на Салтыкова-Щедрина и прилегающих улицах.
Перекрытие города нарушило движение общественного транспорта, в результате многим орловцам пришлось простоять на остановках больше часа. Как стало известно, это связано с проведением Учебно-методического сбора и передачей новой техники для МЧС возле облправительства. Мероприятие начнется в 14:00.
Центр Орла "покраснел" от пробок
Сейчас согласно Яндекс.пробкам «стоят» Октябрьская, Пионерская, Горького и Тургеневский мост. Движение откроют в 16:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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