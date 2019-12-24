Орловские школьники не останутся без питания в 2020 году

СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-24T15:28:05+03:00

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Сегодня, 24 декабря, в городской мэрии Орла обсудили проблему, сложившуюся со школьным питанием. Напомним, многомиллионные долги перед поставщиками стали поводом для проверки чиновников следственным комитетом.

Как сообщает глава администрации Орла Александр Муромский, 70 миллионов рублей будет доведено до поставщиков до 1 января. Остальная сумма в первом квартале следующего года. Одновременно с этим в мэрии ведется разбирательство и установление виновных в ситуации.

Пока же управление образования совместно с директорами школ провело мониторинг.

- Поставщики изъявили желание продолжить работу в 2020 году. Поставки начнутся с 13 января, когда дети выйдут с каникул. В бюджете заложены лимиты бюджетных обязательств. Поставки будут в тех же объемах, что и в этом году, - пояснил Александр Шатохин, начальник управления образования Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU