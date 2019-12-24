2019-12-24T09:40:09+03:00
Общество

В Орле выбрали лучшего Соловья-Разбойника

На городской конкурс поступило более 180 изображений былинного персонажа
Наталья Меркулова
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В Орле выбрали лучшего Соловья-Разбойника. Фото: пресс-служба мэрии ОрлаВ Орле выбрали лучшего Соловья-Разбойника. Фото: пресс-служба мэрии Орла
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В пятницу, 20 декабря, в Орле выбрали победителей творческого конкурса «Лучший сказочный герой», проходившего в рамках проекта «Сказки на Девяти Дубах». Свое видение образа Соловья-Разбойника, главного символа Нового года в областном центре, представили более 180 человек.

Среди представленных работ былинный персонаж воплотился и в виде игрушек, и в вышивке, аппликации, рисунках. Лучшие работы выбирали по новаторству, эстетическому виду и оригинальности идеи.

- Важно было раскрыть самого персонажа и его характер, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Напомним, перевоспитавшегося Соловья-Разбойника орловские власти планируют сделать туристическим брендом региона, так как, по преданию, он жил на территории современного Хотынецкого района в деревне Девять Дубов. Подробнее об этом читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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