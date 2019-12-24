2019-12-24T09:15:53+03:00
Общество

Орловцам рассказали, как стать участниками конкурса на лучшую концепцию Дворянки

На всероссийский конкурс поступили первые предложения
Наталья Меркулова
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Орловцам рассказали, как стать участниками конкурса на лучшую концепцию Дворянки. Фото: пресс-служба губернатора Орловской областиОрловцам рассказали, как стать участниками конкурса на лучшую концепцию Дворянки. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
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В понедельник, 23 декабря, в орловском государственном университете им. Тургенева обсудили создание концепции развития литературно-рекреационной зоны «Парк Победы и Дворянское гнездо».

На пресс-конференцию пришли организаторы Открытого всероссийского архитектурно-градостроительного конкурса, которые рассказали СМИ и общественности о его условиях и ходе проведения.

Во время встречи прошел двухчасовой воркшоп «Большая проектная мастерская», результатом которого стали первые предложения по улучшению городских локаций.

Напомним, предложить свое видение развития исторических локаций облцентра могут все желающие в возрасте старше 18 лет, независимо от места проживания. Также в конкурсе приглашают поучаствовать творческие коллективы и общественные организации. Победитель получит 400 тысяч рублей.

Подать заявку необходимо до 27 декабря, а само конкурсное предложение до 27 января 2020 года. Результаты будут объявлены до 4 февраля. Победитель конкурса получит 400 тысяч рублей.

Адрес подачи заявок и конкурсных предложений: konkurs@orelmail.ru. Подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (4862) 59-79-20 или WhatsApp: 8-953-814-2519.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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