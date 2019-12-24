Маленькие орловцы побывали на «Губернаторской елке»

СЕГОДНЯ 08:43 2019-12-24T08:44:17+03:00

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В понедельник, 23 декабря, маленьких орловцев ждали на одном из главных предновогодних событий – «Губернаторской елке». Ежегодно ее участниками становятся малыши из многодетных и приемных семей, воспитанники интернатов, отличники.

В этот раз Конгресс-холл «Гринна» собрал 600 ребятишек. Здесь их ждала игровые площадки, творческие мастерские и аниматоры. Самая долгожданная встреча со сказочным волшебником Дедом Морозом прошла возле новогодней елки.

Ребят ждала большая развлекательная программа и подаркиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Не обошлось и без подарков для каждого гостя. Губернатор Андрей Клычков подарил одному из малышей игрушечных мышей.

- Каждый из нас с нетерпением ждет Нового года. Это волшебный праздник, когда все люди живут в ожидании чуда, в это время сбываются мечты. Мы будем делать все возможное, чтобы вы были счастливы, - обратился глава региона к детям.

Праздник собрал 600 ребятишекФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Завершился праздник новогодним спектаклем от академического театра имени Тургенева.

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ИСТОЧНИК KP.RU