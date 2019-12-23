Орловские автолюбители устроили новогодний флешмоб

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-23T16:50:04+03:00

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В субботу, 21 декабря, орловские автолюбители устроили масштабный флешмоб «Автоёлка». Организаторами оригинального предновогоднего события стало молодежное движение «Ночное движение».

Площадкой для флешмоба стал орловский аэропорт. Именно здесь 160 автомобилей выстроились в форме главного символа Нового года. С высоты птичьего полета елка действительно выглядела нарядной: мерцающие огни фар и габаритов озарили площадку и были похожи на гирлянду.

Завершил флешмоб фейерверк.

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ИСТОЧНИК KP.RU