Орловцам вручили больше тысячи "Паспортов путешественника"

СЕГОДНЯ 15:15 2019-12-23T15:19:59+03:00

"Документ" расскажет о новогодних событиях и подскажет, как получить подарки от Деда Мороза

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Проект "Сказки на Девяти Дубах" стартовал в Орле в минувшие выходные. 21 числа в городе официально дали старт празднованию Нового года-2020, жители и гости города в этот день смогли получить "Паспорт путешественника": раздали их больше тысячи.

Праздничный "документ" расскажет о ключевых событиях новогоднего проекта и подскажет, как получить подарки. Для этого нужно активно участвовать в мероприятиях и делать покупки на рождественской ярмарке.

- Каждое посещение будет отмечаться в «документе» фирменным штампом. За 15 печатей «путешественники» смогут бесплатно прокатиться на карусели на площади Ленина. Те, кто наберет более 30 печатей, примет участие в финальном розыгрыше призов от Дедушки Мороза. Он состоится 12 января в 17.00 на площади Ленина, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Получить "паспорт" можно до 31 декабря в домиках ремесленников на улице Ленина (р-н гостиницы "Салют").

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ИСТОЧНИК KP.RU