Маленьких орловцев поздравит Полицейский Дед Мороз
Орловская область присоединилась к Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз». По традиции сотрудники правоохранительных органов заглянут в гости к малышам и их семьям, чтобы поздравить с наступающим праздником и подарить подарки.
Полицейский Дед Мороз и Снегурочка навестят воспитанников подшефных школ-интернатов, ребят, находящихся в сложной жизненной ситуации и малообеспеченных семей, детей сотрудников правопорядка, а также родных полицейских, погибших при исполнении служебного долга.
- Юных орловцев ожидают не только подарки, но и интересные мероприятия. Кроме того, во время посещений сказочные персонажи напомнят детям о простейших правилах личной безопасности и законопослушном поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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