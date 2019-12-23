Орловчанка, решившая помочь племяннику, попалась на удочку мошенника
Орловчанка, решившая помочь племяннику, попалась на удочку мошенника. Происшествие случилось во Мценском районе.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, пенсионерке позвонили на телефон от имени племянника, который якобы едет из Москвы проведать тетю. По голосу обман женщина не определила и уже стала готовиться к приему гостей. Однако через полчаса лже-родственник перезвонил и сказал, что нарушил ПДД, ему грозит серьезный штраф и срочно нужны деньги.
Орловчанка согласилась помочь и перевела сначала 30, а затем еще 29 тысяч рублей на указанный банковский счет. Только после этого женщина решила перезвонить племяннику сама, который как оказалось находится дома в Москве и не собирался никуда ехать.
- Жительница Мценского района стала жертвой телефонных мошенников. Сейчас следственным отделом МО МВД России "Мценский" возбуждено уголовное дело, - пояснили «КП» в ведовстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU