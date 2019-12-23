2019-12-23T09:12:56+03:00
Звезды

Маленькие орловцы увидели сказку-конфитюр «Золушка»

Волшебная история о самых заветных желаниях ожила на сцене театра «Свободное пространство»
Наталья Меркулова
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Маленькие орловцы увидели сказку-конфитюр «Золушка»Маленькие орловцы увидели сказку-конфитюр «Золушка»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Накануне новогодних праздников орловский театр "Свободное пространство" вновь порадовал своих маленьких зрителей сказочной премьерой. На этот раз сцена театра превратилась в сказочное королевство Золушки.

Музыкальную сказку-конфитюр подарила орловцам режиссер Вера Анненкова. Самыми первыми погрузиться в мир чудес смогли особенные гости, среди которых воспитанники Центра социальной поддержки «Равные».

На сцене театра "Свободное пространство" знакомые персонажи из сказки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На сцене театра "Свободное пространство" знакомые персонажи из сказкиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Эту сказку, наверное, знают все... Но ведь рассказать ее можно по-разному! Вся творческая команда театра сотворила волшебство, как всегда, на высшем уровне! Шикарные костюмы, волшебство, невероятная атмосфера, и настоящие сказочные герои. Все это позволило нашим ребятам на целых полтора часа погрузиться в сказку о добре и любви. Это было потрясающе! – признались после премьеры наставники Центра.

Не обошелся театральный праздник и без традиционной новогодней интермедии.

Хотите попасть в сказку? Приходите в театр! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Хотите попасть в сказку? Приходите в театр!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Хотите попасть в сказку? Приходите в театр! Увидеть спектакль можно с 23 декабря по 4 января. Полное расписание здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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