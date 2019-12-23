2019-12-23T08:31:01+03:00
Происшествия

Орловчанка решила обновить гардероб через соцсети и осталась без денег

Полицейские нашли брянского лже-продавца одежды
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловчанка решила обновить гардероб через соцсети и осталась без денегОрловчанка решила обновить гардероб через соцсети и осталась без денегФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле сотрудники полиции установили имя лже-продавца одежды, обманувшего жительницу облцентра на крупную сумму. Мошенником оказался 24-летний молодой человек из Брянска.

Орловчанка решила обновить гардероб и, заинтересовавшись одним из предложений в соцсетях, заказала обновки на 3 тысячи 350 рублей. Однако после того, как оплата по банковской карте прошла, продавец заблокировал доступ к своей странице и исчез, а вещи покупательнице не были доставлены.

- По данному факту отделом дознания полиции было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На данный момент молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле у троллейбуса отвалились «рога» и пробили лобовое стекло минивена
В Орле ищут водителя, сбившего мужчину на улице Металлургов
Маленькие орловцы увидели сказку-конфитюр «Золушка»
Орловчанка решила обновить гардероб через соцсети и осталась без денег
Последняя неделя 2019 года зимней погодой жителей Орла не побалует
Соловей-Разбойник приехал в Орел на тракторе
Чиновников администрации Орла допросили следователи
Глава МВД приехал в Орел на новоселье к полицейским
Сбербанк снял видео о том, как Сбербанк Онлайн помогает обрести любовь
Два человека пострадали в ДТП на трассе "Орел-Тамбов"
600 орловских детей пригласили на Губернаторскую елку
Орловцы массово пожаловались на двойное списание денег в маршрутках
Орелстат озвучил размер средней зарплаты в Орловской области
Областная казна выделила Орлу 106 млн рублей для погашения долгов
Орловские чиновники отчитались, что парк Победы очищен от мусора
В орловских торговых центрах открылись посты судебных приставов
Орловчанка завоевала награду конкурса "За нравственный подвиг учителя"
49-летний мужчина из Орловской области сгорел в собственном доме
Орловчанка выступит на телевизионном конкурсе «Новая Звезда-2020»
Пенсионерка, попавшая под колеса грузовика в Орле, скончалась в больнице
Орловскому сельскому хозяйству выделят почти 13 млрд рублей на развитие
На выходных в Орле вновь потеплеет
В Орле начали строить резиденцию для Соловья Разбойника