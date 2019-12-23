Орловчанка решила обновить гардероб через соцсети и осталась без денег
В Орле сотрудники полиции установили имя лже-продавца одежды, обманувшего жительницу облцентра на крупную сумму. Мошенником оказался 24-летний молодой человек из Брянска.
Орловчанка решила обновить гардероб и, заинтересовавшись одним из предложений в соцсетях, заказала обновки на 3 тысячи 350 рублей. Однако после того, как оплата по банковской карте прошла, продавец заблокировал доступ к своей странице и исчез, а вещи покупательнице не были доставлены.
- По данному факту отделом дознания полиции было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На данный момент молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU