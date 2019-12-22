Последняя неделя 2019 года зимней погодой жителей Орла не побалует
Последняя неделя декабря, она же последняя неделя 2019 года, зимней погодой жителей Орла не побалует. По прогнозам синоптиков температура значительно превысит климатические нормы, будет идти дождь.
Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 23 декабря небо над Орлом будет затянуто тучами. Ветер южный, 6 м/с, давление пониженное: 735 мм рт.ст. Температура будет варьироваться от +6 до +9 градусов. Ожидается дождь.
Во вторник 24 декабря облачность переменная, без осадков. Ветер юго-восточный 4 м/с, атмосферное давление 739 мм рт.ст. Столбики термометров покажут 3-4 градуса выше нуля.
В среду, 25 числа, вновь переменная облачность и без осадков. Ветер сохранит направление и скорость, давление останется на прежнем значении. Температура +1...+2, дождя или снега не предвидится.
В четверг 26 декабря небо то затянуто тучами, то ясное. Температура воздуха от +1 до +3 градусов, ветер юго-восточный 2 м/c, атмосферное давление 737 мм рт.ст. Без осадков.
В пятницу, 27 числа, переменная облачность и небольшой дождь. Ветер сменит направление на северо-западное, скорость 3 м/c. Давление 738 мм рт.ст, температура 2-4 градуса со знаком +.
По предварительным прогнозам, в последние три дня года все-такие установятся минусовые температуры. Однако снега не предвидится. Следите за прогнозом на нашем сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU