СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-22T13:22:26+03:00

Зимняя погода в Орел приходить не торопится Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Последняя неделя декабря, она же последняя неделя 2019 года, зимней погодой жителей Орла не побалует. По прогнозам синоптиков температура значительно превысит климатические нормы, будет идти дождь.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 23 декабря небо над Орлом будет затянуто тучами. Ветер южный, 6 м/с, давление пониженное: 735 мм рт.ст. Температура будет варьироваться от +6 до +9 градусов. Ожидается дождь.

Во вторник 24 декабря облачность переменная, без осадков. Ветер юго-восточный 4 м/с, атмосферное давление 739 мм рт.ст. Столбики термометров покажут 3-4 градуса выше нуля.

В среду, 25 числа, вновь переменная облачность и без осадков. Ветер сохранит направление и скорость, давление останется на прежнем значении. Температура +1...+2, дождя или снега не предвидится.

В четверг 26 декабря небо то затянуто тучами, то ясное. Температура воздуха от +1 до +3 градусов, ветер юго-восточный 2 м/c, атмосферное давление 737 мм рт.ст. Без осадков.

В пятницу, 27 числа, переменная облачность и небольшой дождь. Ветер сменит направление на северо-западное, скорость 3 м/c. Давление 738 мм рт.ст, температура 2-4 градуса со знаком +.

По предварительным прогнозам, в последние три дня года все-такие установятся минусовые температуры. Однако снега не предвидится. Следите за прогнозом на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU