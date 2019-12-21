Чиновников администрации Орла допросили следователи

СЕГОДНЯ 17:37 2019-12-21T17:44:59+03:00

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В Орле сотрудники следственного комитета допросили чиновников муниципалитета. Следователи нагрянули в администрацию города в рамках расследования уголовного дела о многомиллионных долгах по питанию школьников.

Как уже рассказывала "Комсомолка" читателям, долги довели чиновников администрации до уголовных дел по статье "Халатность". Город должен поставщикам продуктов в школьные столовые почти 200 миллионов рублей. При этом, по версии следствия, представители власти знали о невозможности оплаты контрактов на такие внушительные суммы, но все равно подписали договора. Дети-льготники голодными не остались, а вот как и почему накопился такой долг - устанавливает следствие.

- В результате проведенных первоначальных следственных действий изъяты необходимые документы, имеющие значение для уголовных дел, произведены допросы ряда должностных лиц, индивидуальных предпринимателей. Будут назначены финансово-экономические и иные криминалистические судебные экспертизы, - рассказала "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Отметим, что на прошедшей на этой неделе сессии горсовета глава администрации Александр Муромский заявил, что часть долга будет погашена до конца года. Также часть средств обещала выделить область.

"КП" следит за ходом следствия.

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Следственные действия в администрации Орла .Видео: СКР Орловской области

ИСТОЧНИК KP.RU