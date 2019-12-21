2019-12-21T15:53:18+03:00
Общество

Глава МВД приехал в Орел на новоселье к полицейским

Владимир Колокольцев принял участие в торжественном открытии многоэтажки, в которой будут жить семьи правоохранителей
Ольга СУПОНЕВА
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Новоселье справят 52 полицейских семьиНовоселье справят 52 полицейских семьиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня в Орле состоялась сдача многоэтажного дома, построенного специально для сотрудников полиции. На торжественный ввод в эксплуатацию жилья приехал глава МВД России Владимир Колокольцев.

Полицейских поздравили с новосельем Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Полицейских поздравили с новосельемФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Дом расположился на улице Гайдара, он стал шестым в городе, построенным специально для полицейских и ветеранов органов внутренних дел. Здание имеет два подъезда, 90 квартир. Возвели его чуть больше, чем за год.

Двух-подъездный дом на 90 квартир построили чуть больше, чем за год Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Двух-подъездный дом на 90 квартир построили чуть больше, чем за годФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Строительство в общей сложности позволило предоставить квартиры 450 нашим сотрудникам и ветеранам. И сейчас 52 семьи получат долгожданные ключи от своего жилья, - обратился к присутствующим министр.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев не пропустил торжественную церемонию Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев не пропустил торжественную церемониюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Владимир Колокольцев переразал красную ленточку вместе с Юрием Савенковым, начальником УМВД России по Орловской области и губернатором Андреем Клычковым. Многоэтажку освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Митрополит освятил дом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Митрополит освятил домФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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