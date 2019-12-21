Глава МВД приехал в Орел на новоселье к полицейским

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-21T15:53:18+03:00

Владимир Колокольцев принял участие в торжественном открытии многоэтажки, в которой будут жить семьи правоохранителей

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Сегодня в Орле состоялась сдача многоэтажного дома, построенного специально для сотрудников полиции. На торжественный ввод в эксплуатацию жилья приехал глава МВД России Владимир Колокольцев.

Полицейских поздравили с новосельемФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Дом расположился на улице Гайдара, он стал шестым в городе, построенным специально для полицейских и ветеранов органов внутренних дел. Здание имеет два подъезда, 90 квартир. Возвели его чуть больше, чем за год.

Двух-подъездный дом на 90 квартир построили чуть больше, чем за годФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Строительство в общей сложности позволило предоставить квартиры 450 нашим сотрудникам и ветеранам. И сейчас 52 семьи получат долгожданные ключи от своего жилья, - обратился к присутствующим министр.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев не пропустил торжественную церемониюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Владимир Колокольцев переразал красную ленточку вместе с Юрием Савенковым, начальником УМВД России по Орловской области и губернатором Андреем Клычковым. Многоэтажку освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Митрополит освятил домФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU