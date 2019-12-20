2019-12-20T18:19:01+03:00
Общество

Сбербанк снял видео о том, как Сбербанк Онлайн помогает обрести любовь

Действие новогоднего видеоролика происходит в 1970-х годах
Поделиться:
Изменить размер текста:

В известную певицу Инну влюбляется простой советский продавец Владимир. Инна забывает свой кошелек в магазине, Владимир связывается с ней с помощью функции «Диалоги» в приложении «Сбербанк Онлайн», в процессе переписки у них разгораются чувства.

Марина Жигалова-Озкан, старший вице-президент Сбербанка по маркетингу, медиа, коммуникациям и рекламе:

«В преддверии Нового года мы не только ждем исполнения самых сокровенных желаний, но и хотим поделиться ощущением грядущего праздника со своими родными и близкими. История нашего нового ролика о вечных ценностях: мир меняется, но любовь, доброта и вера в чудо всегда остаются с нами. Хорошо, что благодаря новым технологиям делиться словами о любви становится намного проще и быстрее. Наш сервис «Диалоги» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» поможет подарить хорошее настроение и обмениваться эмоциями в разных форматах – открытками, стикерами и теплыми словами».

У Сбербанка получился настоящий новогодний клип в лучших традициях кинематографа, в котором сошлось все: харизматичные актеры, сказочные декорации и волшебная музыка. Банку удалось гармонично интегрировать продукт в сюжетную линию. Сегодня сложно представить людей, которые не пользуются телефонами, мессенджерами, переводами. Сбербанк Онлайн содержит все необходимые для ежедневного общения сервисы.

В главных ролях снялись Юлия Топольницкая и Сергей Беляев

Автор музыки: Всеволод Саксонов

Исполнители песни: Диана Байдалюк, Михаил Озеров

Режиссер - Эрик Шарифуллин

Креативная идея и исполнение - Hate Agency

Ролик можно посмотреть по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк снял видео о том, как Сбербанк Онлайн помогает обрести любовь
Два человека пострадали в ДТП на трассе "Орел-Тамбов"
600 орловских детей пригласили на Губернаторскую елку
Орловцы массово пожаловались на двойное списание денег в маршрутках
Орелстат озвучил размер средней зарплаты в Орловской области
Областная казна выделила Орлу 106 млн рублей для погашения долгов
Орловские чиновники отчитались, что парк Победы очищен от мусора
В орловских торговых центрах открылись посты судебных приставов
Орловчанка завоевала награду конкурса "За нравственный подвиг учителя"
49-летний мужчина из Орловской области сгорел в собственном доме
Орловчанка выступит на телевизионном конкурсе «Новая Звезда-2020»
Пенсионерка, попавшая под колеса грузовика в Орле, скончалась в больнице
Орловскому сельскому хозяйству выделят почти 13 млрд рублей на развитие
На выходных в Орле вновь потеплеет
В Орле начали строить резиденцию для Соловья Разбойника