Два человека пострадали в ДТП на трассе "Орел-Тамбов"

СЕГОДНЯ 17:24 2019-12-20T17:24:59+03:00

Машина оказалась в кювете - водитель не совладал со своим транспортом Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

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Сегодня утром на трассе в Орловской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека. В кювет вылетел отечественный автомобиль "Лада Ларгус".

Авария случилась на трассе "Орел-Тамбов" в Ливенском районе. Около половины девятого утра на телефон службы спасения поступил сигнал о происшествии. Не место выехали спасатели и полицейские. Как оказалось, 23-летний водитель не справился со своей машиной.

- Водитель двигаясь города Орел в направлении города Ливны не справился с управлением, совершил съезд с дороги в левый кювет и опрокидывание. В результате ДТП водитель и его пассажир - 21-летняя - получили телесные повреждения, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Бригада "скорой" осмотрела парня и девушку, им оказали всю необходимую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU