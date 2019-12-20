Два человека пострадали в ДТП на трассе "Орел-Тамбов"
Сегодня утром на трассе в Орловской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека. В кювет вылетел отечественный автомобиль "Лада Ларгус".
Авария случилась на трассе "Орел-Тамбов" в Ливенском районе. Около половины девятого утра на телефон службы спасения поступил сигнал о происшествии. Не место выехали спасатели и полицейские. Как оказалось, 23-летний водитель не справился со своей машиной.
- Водитель двигаясь города Орел в направлении города Ливны не справился с управлением, совершил съезд с дороги в левый кювет и опрокидывание. В результате ДТП водитель и его пассажир - 21-летняя - получили телесные повреждения, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Бригада "скорой" осмотрела парня и девушку, им оказали всю необходимую помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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