600 орловских детей пригласили на Губернаторскую елку
В грядущий понедельник, 23 декабря, в Орле пройдет традиционная Губернаторская елка. В этом году на праздник пригласили 600 детей.
На елке побывают ребята из детских домов и школ-интернатов, инвалиды,воспитанники приемных родителей и мальчишки с девчонками из многодетных семей, те, чьи родители участвовали в вооруженных конфликтах или ликвидировали последствия аварии на чернобыльской АЭС, а также отличившиеся в учебе, творчестве или спорте.
Праздник начнется в 10 утра. Маленьких и юных орловцев ждут игровые площадки, творческие мастерские, с 12.30 стартует интермедия у елки, а затем в, 13 часов, гости елки посмотрят спектакль.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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