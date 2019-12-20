Орловские чиновники отчитались, что парк Победы очищен от мусора

СЕГОДНЯ 14:21 2019-12-20T15:40:50+03:00

Фотографии с территории, превращенной в свалку, облетели соцсети на минувшей неделе

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Сегодня, 20 декабря, орловские городские власти доложили о том, что территория парка Победы, превращенного местными жителями в свалку, приведена в порядок.

Ранее в соцсетях и СМИ появились фотографии со склонов парка, полностью засыпанных мусором. Напомним, эта территория участвовала в общественном голосовании по выбору объектов благоустройства в 2020 году, но заняла только четвертое место.

Такимисклоны парка были еще несколько дней назад. Фото: пресс-служба мэрии Орла

- Сложившаяся ситуация — очередной повод напомнить жителям и гостям Орла о важности соблюдения экологической культуры, об уважении к городу и его обитателям. Ведь, как говорится, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, - пояснили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Кроме того, сейчас продолжается всероссийский конкурс по созданию архитектурной концепции развития парка Победы. Подробнее здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU