2019-12-20T13:55:16+03:00
Общество

В орловских торговых центрах открылись посты судебных приставов

Ведомство поможет горожанам узнать о долгах и оплатить их на месте
Наталья Меркулова
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В орловских торговых центрах открылись посты судебных приставов. Фото: УФССП России по Орловской областиВ орловских торговых центрах открылись посты судебных приставов. Фото: УФССП России по Орловской области
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Сегодня, 20 декабря, в крупных торговых центра Орла открылись мобильные посты судебных приставов. Здесь они планируют помочь горожанам узнать о накопившихся долгах и оперативно оплатить их через терминал.

С начала 2019 года судебные приставы уже вынесли более 34 тысяч постановлений об ограничении должников в праве выезда за пределы Российской Федерации, поэтому ведомство предлагает рассчитаться с долгами до Нового года.

Узнать о своих задолженностях и научиться пользоваться «Банком данных исполнительных производств» официального сайта УФССП России можно будет с сегодня 14:00 до 18:00.

Мобильные посты работают ТЦ «Европа» на улице Металлургов, Московской и Наугорском шоссе, а также ТЦ «Линия» на Кромском шоссе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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