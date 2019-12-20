2019-12-20T13:23:22+03:00
Общество

Орловчанка завоевала награду конкурса "За нравственный подвиг учителя"

Педагог из Мценска Елена Обозова заняла призовое место в одной из номинаций Всероссийского соревнования
Ольга СУПОНЕВА
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В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса "За нравственный подвиг учителя". Одно из призовых мест в профессиональном соревновании завоевала учитель из города Мценска Орловской области Елена Обозова.

Конкурс состоялся уже в третий раз, результаты его стали окончательно известны 17 декабря. Учитель русского языка и литературы школы №4 Мценска представила программу «Песочная анимация как средство духовно-нравственного воспитания школьников». В номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» она заняла третье место.

- Ранее орловские учителя стали одними их лучших участников конкурса «За нравственный подвиг учителя» по ЦФО, - сообщает сайт Орловской митрополии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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