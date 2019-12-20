СЕГОДНЯ 13:18 2019-12-20T13:18:19+03:00

49-летний мужчина из Орловской области сгорел в собственном доме Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Происшествие случилось одной из деревень Верховского района

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В четверг, 19 декабря, в деревне Большой Синковец Верховского района в пожаре погиб 49-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, возгорание произошло в частном жилом доме. Причины пожара сейчас устанавливают специалисты.

- Сообщение о возгорании поступило ночью в 1:12. Тело погибшего было обнаружено в 4:23. В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 66 квадратных метров, произошло обрушение кровли, - пояснили «КП» в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU