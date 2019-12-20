Орловчанка выступит на телевизионном конкурсе «Новая Звезда-2020»
31 декабря в Москве пройдет Первый тур масштабного музыкального состязания «Новая Звезда-2020», в котором сразятся певцы из 85 регионов России.
Орловскую область в проекте телеканала «Звезда» представит 23-летняя Лилия Красова, выпускница ОГИК. Певица поделилась с «Комсомолкой» подробностями.
Девушка поет уже 17 лет, с красным дипломом закончила «Детскую школу искусств». Играет на фортепиано и на ложках. Прежде чем попасть на конкурс, она прошла онлайн-прослушивание, а затем кастинг. Как призналась Лилия, то, что станет участницей проекта, она не ожидала.
- После того, как увидела себя в списках - бросилась в танцы, плакала и чуть не начала кататься по полу от счастья! – говорит Лилия Красова.
Подготовка к первому туру идет полным ходом. Репетиции каждый день. Одновременно с этим Лилия продолжает играть в театре и работает над написанием авторского материала. Буквально несколько дней назад у нее состоялся релиз новой песни «Снегом белым», но что она представит на суд зрителей и жюри во главе с Максимом Дунаевским, девушка пока держит в секрете.
- Атмосфера на телепроекте невероятная! Все по-доброму относятся друг другу, дружно, тепло! Тебя поддерживает каждый из продюсеров и помощников! В общем, послевкусие от «Новой Звезды» самое приятное! – рассказывает певица.
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ИСТОЧНИК KP.RU