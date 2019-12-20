Пенсионерка, попавшая под колеса грузовика в Орле, скончалась в больнице

СЕГОДНЯ 11:40 2019-12-20T11:45:26+03:00

Водитель "ГАЗели" сдавал назад и сбил пожилую женщину

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В Орле пенсионерка, попавшая под колеса грузовика, скончалась в больнице. Водитель сдавал назад и сбил пожилую женщину.

Как сообщала своим читателям "КП", авария произошла на Советской улице. 24-летний парень на грузовике ехал задним ходом по прилегающей территории у дома №43 около половины девятого утра 19 декабря. В этот момент здесь же шла 74-летняя женщина-пешеход, она попала под колеса. Пенсионерку увезли в больницу.

По сообщению регионального УГИБДД, через несколько часов она скончалась в медучреждении.

Всего за прошедшие сутки на территории региона госавтоинспекторы зарегистрировали 13 ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU