Орловскому сельскому хозяйству выделят почти 13 млрд рублей на развитие

СЕГОДНЯ 08:50 2019-12-20T08:50:23+03:00

Реализация проекта рассчитана на пять лет

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Орловскому сельскому хозяйству на развитие выделят почти 13 миллиардов рублей. В ближайшие пять лет планируется увеличить производство продукции растениеводства на 35,4% и животноводства на 92,7% (по сравнению с 2017 годом).

Большую часть средств на реализацию программы вновь выделит федеральная казна - почти 6,7 млрд рублей. Областной бюджет вложит в нее 1 млрд 61 млн рублей, оставшиеся средства поступят из внебюджетных источников.

- Поддержку сельскому хозяйству планируется оказать с помощью возмещения части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение экологичности, повышение плодородия почв, а также на развитие мясного животноводства. Кроме того, запланирована серьезная грантовая поддержка фермеров, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU