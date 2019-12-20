На выходных в Орле вновь потеплеет
По прогнозам Росгидрометцентра, на выходных в Орле, небольшое похолодание, пришедшее в пятницу, опять сменится плюсовыми температурами.
В регионе установится ветреная и пасмурная погода. Сила ветра с юга и юго-востока достигнет 5 м/с.
В субботу, 21 декабря, температура воздуха прогреется днем до +2 градусов тепла. Атмосферное давление – 741 мм рт.ст.
В воскресенье столбики термометра покажут уже +6 градусов тепла. Атмосферное давление – 735 мм рт.ст. Осадков не ожидается.
По предварительным прогнозам синоптиков, небольшое похолодание можно ждать только к концу следующей недели.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU