СЕГОДНЯ 08:24 2019-12-20T08:24:51+03:00

На выходных в Орле вновь потеплеет и поднимется ветер Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

По прогнозам Росгидрометцентра, на выходных в Орле, небольшое похолодание, пришедшее в пятницу, опять сменится плюсовыми температурами.

В регионе установится ветреная и пасмурная погода. Сила ветра с юга и юго-востока достигнет 5 м/с.

В субботу, 21 декабря, температура воздуха прогреется днем до +2 градусов тепла. Атмосферное давление – 741 мм рт.ст.

В воскресенье столбики термометра покажут уже +6 градусов тепла. Атмосферное давление – 735 мм рт.ст. Осадков не ожидается.

По предварительным прогнозам синоптиков, небольшое похолодание можно ждать только к концу следующей недели.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU