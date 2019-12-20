2019-12-20T08:24:51+03:00
Общество

На выходных в Орле вновь потеплеет

В регионе установится ветреная погода
Наталья Меркулова
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На выходных в Орле вновь потеплеет и поднимется ветерНа выходных в Орле вновь потеплеет и поднимется ветерФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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По прогнозам Росгидрометцентра, на выходных в Орле, небольшое похолодание, пришедшее в пятницу, опять сменится плюсовыми температурами.

В регионе установится ветреная и пасмурная погода. Сила ветра с юга и юго-востока достигнет 5 м/с.

В субботу, 21 декабря, температура воздуха прогреется днем до +2 градусов тепла. Атмосферное давление – 741 мм рт.ст.

В воскресенье столбики термометра покажут уже +6 градусов тепла. Атмосферное давление – 735 мм рт.ст. Осадков не ожидается.

По предварительным прогнозам синоптиков, небольшое похолодание можно ждать только к концу следующей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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