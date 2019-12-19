В Орле начали строить резиденцию для Соловья Разбойника

СЕГОДНЯ 17:37 2019-12-19T17:39:08+03:00

На время новогодних праздников она расположится в городском парке

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В Орле начали возводить резиденцию для нового новогоднего персонажа Соловья Разбойника. Расположится она в Городском парке культуры и отдыха.

Череда мероприятий в рамках проекта "Сказки на Девяти Дубах" стартует уже в конце этой недели. Сценарий такой: Соловей Разбойник со своими товарищами Хвастуном, Задирой, Грязнулей и Соней намерены украсть у горожан праздник. А Дед Мороз и его внучки постараются этого не допустить.

- Может, удастся уговорить персонажей провести вместе с нами новогодние каникулы. На случай, если Соловей Разбойник согласится, для него уже будет готов дом, - говорят в пресс-службе мэрии Орла.

Откроется резиденция Соловья 21 декабря, в субботу, в 17.00. Начало же всех праздничных событий запланировано на 15.00 того же дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU