В Орле начали строить резиденцию для Соловья Разбойника
В Орле начали возводить резиденцию для нового новогоднего персонажа Соловья Разбойника. Расположится она в Городском парке культуры и отдыха.
Череда мероприятий в рамках проекта "Сказки на Девяти Дубах" стартует уже в конце этой недели. Сценарий такой: Соловей Разбойник со своими товарищами Хвастуном, Задирой, Грязнулей и Соней намерены украсть у горожан праздник. А Дед Мороз и его внучки постараются этого не допустить.
- Может, удастся уговорить персонажей провести вместе с нами новогодние каникулы. На случай, если Соловей Разбойник согласится, для него уже будет готов дом, - говорят в пресс-службе мэрии Орла.
Откроется резиденция Соловья 21 декабря, в субботу, в 17.00. Начало же всех праздничных событий запланировано на 15.00 того же дня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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