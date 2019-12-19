2019-12-19T15:56:51+03:00
Общество

В Орле задержали парня, укравшего продукты из сетевого магазина

Молодой человек собирался перепродать свою добычу
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле задержали парня, укравшего продукты из сетевого магазинаВ Орле задержали парня, укравшего продукты из сетевого магазинаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле сотрудники отдела уголовного розыска задержали 19-летнего парня, укравшего продукты из сетевого магазина. Молодой человек собирался перепродать свою добычу.

К женщине-продавцу, попробовавшей самостоятельно остановить воришку, орловец применил силу и убежал. После поступления информации о преступлении, полицейские выехали на место, опросили возможных свидетелей и очевидцев, а также изучили запись с камеры видеонаблюдения. В итоге личность похитителя была установлена, а сам он вскоре был задержан.

- Ранее судимый молодой человек не стал отрицать своей причастности к краже. Он пояснил, что собирался продать похищенные продукты. Сейчас орловец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле задержали парня, укравшего продукты из сетевого магазина
Фонтану быть: Орловский горсовет одобрил план благоустройства сквера Ермолова
Орловские депутаты приняли «бюджет города-банкрота»
Орловские спортсмены побывали на Олимпийском балу
Новогодняя карусель на главной площади Орла начнет работать 20 декабря
Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3000
В Орле девушка-водитель отечественной легковушки пострадала в ДТП
В Орле нашелся похищенный олененок
Администрация Орла намерена оплатить часть долга за школьное питание до 1 января
В Орле парень на "ГАЗели" сбил пенсионерку
В Орле пожарные потушили горящую квартиру на Маринченко
В Орле водитель "Рено" госпитализирован после столкновения машины со столбом
Мария Животова: «Открытие собственного бизнеса, это не сиюминутное желание, а потребность развивать задуманное»
Более 300 школьников стали участниками «Созвездия Орла»
В микрорайоне Болховский в Орле открыли детский сад
В 2020 году на ремонт дворов в Орловском районе выделят 43 млн. рублей
Часть школьников Орла вернется к учебе после карантина
В Орле начались профилактические рейды по магазинам пиротехники
Орловцы смогут попробовать себя в роли волшебника в Музее коллекционных кукол