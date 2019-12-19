В Орле задержали парня, укравшего продукты из сетевого магазина

СЕГОДНЯ 15:56 2019-12-19T15:56:51+03:00

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В Орле сотрудники отдела уголовного розыска задержали 19-летнего парня, укравшего продукты из сетевого магазина. Молодой человек собирался перепродать свою добычу.

К женщине-продавцу, попробовавшей самостоятельно остановить воришку, орловец применил силу и убежал. После поступления информации о преступлении, полицейские выехали на место, опросили возможных свидетелей и очевидцев, а также изучили запись с камеры видеонаблюдения. В итоге личность похитителя была установлена, а сам он вскоре был задержан.

- Ранее судимый молодой человек не стал отрицать своей причастности к краже. Он пояснил, что собирался продать похищенные продукты. Сейчас орловец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU