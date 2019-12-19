Фонтану быть: Орловский горсовет одобрил план благоустройства сквера Ермолова
Сегодня, 19 декабря, в мэрии Орла прошло заседание горсовета, одной из главных повесток дня которого стало принятие решения об изменении облика сквера генерала Ермолова и перспективного развития расположенных рядом скверов Маяковского и Лескова.
Напомним, споры вокруг одного из центральных городских объектов не утихают с лета. Поводом для них стало обещание Сбербанка выделить на благоустройство общественной территории 1,5 миллиона рублей. Тогда и возник проект реконструкции сквера Ермолова с установкой в нем фонтана. Последний и стал самым главным камнем преткновения.
Прошедшие 16 декабря общественные слушания должны были разрешить ситуацию и дать возможность участникам спора высказать свое мнение. В итоге, из 387 участников встречи «за» благоустройство проголосовали 293 человека, а «против» 81. Однако противники реализации проекта уже успели объявить слушания и их результаты фиктивными.
Конечную точку пришлось поставить горсовету, хотя и в нем мнения разделились. Предложение ряда депутатов отложить решение по скверу «до лучших времен» все же осталось в меньшинстве. 26 членов горсовета одобрили план благоустройства и только два проголосовали против.
Таким образом, сквер Ермолова все же ждем преображение: деревья будут пересажены, парковка возле Ленинского места переместится на набережную, а в городе появится новый фонтан.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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