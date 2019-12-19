Орловские депутаты приняли «бюджет города-банкрота»

СЕГОДНЯ 13:40 2019-12-19T13:40:04+03:00

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Сегодня, 19 декабря, в Орле прошло заседание горсовета, в центре внимания которой оказался бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Очевидный кризисный формат и многомиллионные долги вызвали жаркие споры среди депутатского корпуса.

Как пояснил руководитель финансового управления городской администрации Игорь Краличев, к 1 января долг города достигнет почти 1 миллиард рублей. При этом основная доходная часть бюджета вновь будет складываться из налогов и продажи муниципальной собственности (в частности, акций «Орел-отеля»), но и это не сможет полностью закрыть потребности муниципалитета.

Ряд народных избранников высказались за то, чтобы не принимать бюджет до тех пор, пока не пройдет совместное заседание с представителями областной администрации и не станет известно, стоит ли ожидать городу помощи от региона.

- Зачем мы сейчас себя обманываем? Давайте сверстаем бюджет без воздушных замков и покажем всем реальность, что бюджет катастрофический. Давайте не побоимся показать области и стране, что бюджет с дефицитом. Сколько можно притворяться, что у нас все хорошо, - заявил депутат горсовета Сергей Елесин.

Однако бюджет все же был принят. «За» проголосовали 25 человек, а «против» - все 4 человека. Два депутата воздержались.

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ИСТОЧНИК KP.RU