2019-12-19T13:40:04+03:00
Общество

Орловские депутаты приняли «бюджет города-банкрота»

Обсуждение доходов и расходов вызвало бурные споры в горсовете
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловские депутаты приняли «бюджет города-банкрота»Орловские депутаты приняли «бюджет города-банкрота»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Сегодня, 19 декабря, в Орле прошло заседание горсовета, в центре внимания которой оказался бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Очевидный кризисный формат и многомиллионные долги вызвали жаркие споры среди депутатского корпуса.

Как пояснил руководитель финансового управления городской администрации Игорь Краличев, к 1 января долг города достигнет почти 1 миллиард рублей. При этом основная доходная часть бюджета вновь будет складываться из налогов и продажи муниципальной собственности (в частности, акций «Орел-отеля»), но и это не сможет полностью закрыть потребности муниципалитета.

Ряд народных избранников высказались за то, чтобы не принимать бюджет до тех пор, пока не пройдет совместное заседание с представителями областной администрации и не станет известно, стоит ли ожидать городу помощи от региона.

- Зачем мы сейчас себя обманываем? Давайте сверстаем бюджет без воздушных замков и покажем всем реальность, что бюджет катастрофический. Давайте не побоимся показать области и стране, что бюджет с дефицитом. Сколько можно притворяться, что у нас все хорошо, - заявил депутат горсовета Сергей Елесин.

Однако бюджет все же был принят. «За» проголосовали 25 человек, а «против» - все 4 человека. Два депутата воздержались.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле задержали парня, укравшего продукты из сетевого магазина
Фонтану быть: Орловский горсовет одобрил план благоустройства сквера Ермолова
Орловские депутаты приняли «бюджет города-банкрота»
Орловские спортсмены побывали на Олимпийском балу
Новогодняя карусель на главной площади Орла начнет работать 20 декабря
Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3000
В Орле девушка-водитель отечественной легковушки пострадала в ДТП
В Орле нашелся похищенный олененок
Администрация Орла намерена оплатить часть долга за школьное питание до 1 января
В Орле парень на "ГАЗели" сбил пенсионерку
В Орле пожарные потушили горящую квартиру на Маринченко
В Орле водитель "Рено" госпитализирован после столкновения машины со столбом
Мария Животова: «Открытие собственного бизнеса, это не сиюминутное желание, а потребность развивать задуманное»
Более 300 школьников стали участниками «Созвездия Орла»
В микрорайоне Болховский в Орле открыли детский сад
В 2020 году на ремонт дворов в Орловском районе выделят 43 млн. рублей
Часть школьников Орла вернется к учебе после карантина
В Орле начались профилактические рейды по магазинам пиротехники
Орловцы смогут попробовать себя в роли волшебника в Музее коллекционных кукол