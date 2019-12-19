Орловские спортсмены побывали на Олимпийском балу

СЕГОДНЯ 13:07 2019-12-19T13:07:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 18 декабря, в Орле прошел Олимпийский бал, в честь спортсменов, достигших в этом году больших результатов и успешно защитивших честь региона и страны на высоком уровне. Лучшим из лучших губернатор вручил почетные награды.

Лучшим спортсменов по пулевой стрельбе в этого года признан Никита Суханов, член сборной команды России, занявший 3-е место на Чемпионате Европы. Среди стрелков с поражением опорно-двигательного аппарата стал Александр Белоусов заслуженный мастер спорта, двухкратный чемпион Кубка Мира.

Не оставили без внимания на балу и борцов, мастеров спорта по силовым видам спорта. Лучшим в кикбоксинге стал орловец Владислав Туйнов, победитель Чемпионата мира.

Также во время торжественной церемонии были отмечены Евгения Овчинникова (мастер спорта по троеборью) и Надежда Багрова (победитель Кубка России по спортивному туризму). По итогам 2019 года лучшей командой Орловской области признана футбольная команда «Русичи».

- В этом году активно ведется работа по развитию спорта на Орловщине. Созданы 14 универсальных площадок, введены в эксплуатацию новые физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля с искусственным покрытием. Работа в этом направлении будет продолжена, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU