2019-12-19T11:35:01+03:00
Происшествия

В Орле девушка-водитель отечественной легковушки пострадала в ДТП

Ее машина столкнулась с иномаркой "Рено"
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото с места ДТП: УГИБДД по Орловской областиФото с места ДТП: УГИБДД по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орле девушка-водитель отечественной легковушки пострадала в ДТП. Ее "Девятка" столкнулась с иномаркой "Рено".

Авария произошла на Силикатной улице в среду, 18 декабря.

- В 16:30 27-летний водитель управляя автомобилем "Рено Меган", при начале движения от края проезжей части в районе дома №28 по улице Силикатная, допустил столкновение с автомобилем "Ваз-2109" под управлением 26-летней девушки-водителя, которая следовала в попутном направлении по улице Силикатная, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге девушка получила травмы, ее доставили в больницу. Врачи оказали водителю необходимую помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле задержали парня, укравшего продукты из сетевого магазина
Фонтану быть: Орловский горсовет одобрил план благоустройства сквера Ермолова
Орловские депутаты приняли «бюджет города-банкрота»
Орловские спортсмены побывали на Олимпийском балу
Новогодняя карусель на главной площади Орла начнет работать 20 декабря
Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3000
В Орле девушка-водитель отечественной легковушки пострадала в ДТП
В Орле нашелся похищенный олененок
Администрация Орла намерена оплатить часть долга за школьное питание до 1 января
В Орле парень на "ГАЗели" сбил пенсионерку
В Орле пожарные потушили горящую квартиру на Маринченко
В Орле водитель "Рено" госпитализирован после столкновения машины со столбом
Мария Животова: «Открытие собственного бизнеса, это не сиюминутное желание, а потребность развивать задуманное»
Более 300 школьников стали участниками «Созвездия Орла»
В микрорайоне Болховский в Орле открыли детский сад
В 2020 году на ремонт дворов в Орловском районе выделят 43 млн. рублей
Часть школьников Орла вернется к учебе после карантина
В Орле начались профилактические рейды по магазинам пиротехники
Орловцы смогут попробовать себя в роли волшебника в Музее коллекционных кукол