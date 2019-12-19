В Орле девушка-водитель отечественной легковушки пострадала в ДТП
В Орле девушка-водитель отечественной легковушки пострадала в ДТП. Ее "Девятка" столкнулась с иномаркой "Рено".
Авария произошла на Силикатной улице в среду, 18 декабря.
- В 16:30 27-летний водитель управляя автомобилем "Рено Меган", при начале движения от края проезжей части в районе дома №28 по улице Силикатная, допустил столкновение с автомобилем "Ваз-2109" под управлением 26-летней девушки-водителя, которая следовала в попутном направлении по улице Силикатная, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В итоге девушка получила травмы, ее доставили в больницу. Врачи оказали водителю необходимую помощь и отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU
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