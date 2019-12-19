СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-19T11:35:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле девушка-водитель отечественной легковушки пострадала в ДТП. Ее "Девятка" столкнулась с иномаркой "Рено".

Авария произошла на Силикатной улице в среду, 18 декабря.

- В 16:30 27-летний водитель управляя автомобилем "Рено Меган", при начале движения от края проезжей части в районе дома №28 по улице Силикатная, допустил столкновение с автомобилем "Ваз-2109" под управлением 26-летней девушки-водителя, которая следовала в попутном направлении по улице Силикатная, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге девушка получила травмы, ее доставили в больницу. Врачи оказали водителю необходимую помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU