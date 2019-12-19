В Орле нашелся похищенный олененок

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-19T11:10:51+03:00

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В Орле похищенная из Зареченского микрорайона новогодняя фигурка олененка нашлась. Сегодня ночью ее вернули на место.

"КП" рассказывала читателям историю о том, как неизвестные стащили в ночное время светящегося оленя из инсталляции на бульваре Молодежи. Строительная компания "Орелстрой", которая установила фигурки и новогоднюю елку для жителей микрорайона, обратилась к горожанам с просьбой вернуть олененка или сообщить все, что известно о похитителях. В полиции назначили проверку. Но, видимо, у похитителей проснулась совесть.

- Прошлой ночью олененка вернули на прежнее место. Уже скоро он снова засияет вместе с мамой и папой, на радость жителям Зареченского микрорайона, - поделились с "Комсомолкой" в "Орелстрое".

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ИСТОЧНИК KP.RU