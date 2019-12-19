Администрация Орла намерена оплатить часть долга за школьное питание до 1 января

СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-19T10:46:27+03:00

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Администрация Орла намерена оплатить часть долга, образовавшегося перед поставщиками школьного питания, до 1 января. Об этом сообщил глава города Александр Муромский.

Тему затронули на сессии городского совета, которая проходит в мэрии в эти минуты. Как сообщает корреспондент "КП-Орел" с заседания, по словам Александра Муромского до конца года администрация выплатит 70 миллионов рублей. Остальное - более 100 миллионов - выделят из бюджета уже в 2020 году.

Проблема долгов за поставки продуктов в школьные столовые возникла не в один миг. Задолженность накапливалась, пока не приблизилась к 200 миллионам рублей. Следственный комитет возбудил уголовные дела. По версии следствия, руководящие лица муниципалитета знали, что денег на оплату контрактов с поставщиками продуктов нет. Однако все равно заключили договора.

Напомним,в этом году Орел перешел на новую, так называемую адресную систему питания учащихся, обеды в столовых стали платными для учеников – 98 рублей в день. Льготников решили кормить бесплатно. На эту цель было выделено 133 миллиона рублей, но денег для оплаты счетов не хватило.

"КП" следит за развитием ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU