В Орле парень на "ГАЗели" сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-19T10:31:36+03:00

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В Орле произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Пострадала пожилая женщина.

Авария случилась в Советском районе накануне. В среду 19 декабря около половины девятого утра 24-летний водитель на "ГАЗели" сдавал назад на прилегающей территории у дома №41 по Советской улице. В этот момент здесь шла 74-летняя женщина.

- допустил наезд на пешехода – женщину 1945г.р. При ДТП пешеход получила телесные повреждения, доставлена в больницу скорой медицинской помощи им. Семашко, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего же за сутки в регионе зафиксировано сотрудниками ГИБДД 22 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими. Погибших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU