2019-12-19T10:22:13+03:00
Происшествия

В Орле пожарные потушили горящую квартиру на Маринченко

Из-за сильного задымления из подъезда пришлось эвакуировать людей
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места происшествияФото с места происшествияФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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Накануне днем, 18 декабря, в Орле спасатели боролись с пожаром, разгоревшимся в квартире на улице Маринченко. Из-за сильного задымления из подъезда дома пришлось эвакуировать жильцов.

Все случилось примерно в 11 утра минувшей среды. Очевидцы позвонили в службу спасения и сообщили о ЧП. Пожарные прибыли на место. С пламенем справились и, к счастью, обошлось без жертв. 6 человек было эвакуировано.

- В результате пожара в двухкомнатной квартире на первом этаже в помещении кухни термические повреждения получили стены и окно, оплавились пластиковые панели потолка кухни и коридора, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Почему произошел пожар - устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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