В Орле пожарные потушили горящую квартиру на Маринченко
Накануне днем, 18 декабря, в Орле спасатели боролись с пожаром, разгоревшимся в квартире на улице Маринченко. Из-за сильного задымления из подъезда дома пришлось эвакуировать жильцов.
Все случилось примерно в 11 утра минувшей среды. Очевидцы позвонили в службу спасения и сообщили о ЧП. Пожарные прибыли на место. С пламенем справились и, к счастью, обошлось без жертв. 6 человек было эвакуировано.
- В результате пожара в двухкомнатной квартире на первом этаже в помещении кухни термические повреждения получили стены и окно, оплавились пластиковые панели потолка кухни и коридора, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Почему произошел пожар - устанавливается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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