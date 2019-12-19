В Орле пожарные потушили горящую квартиру на Маринченко

СЕГОДНЯ 10:20 2019-12-19T10:22:13+03:00

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Накануне днем, 18 декабря, в Орле спасатели боролись с пожаром, разгоревшимся в квартире на улице Маринченко. Из-за сильного задымления из подъезда дома пришлось эвакуировать жильцов.

Все случилось примерно в 11 утра минувшей среды. Очевидцы позвонили в службу спасения и сообщили о ЧП. Пожарные прибыли на место. С пламенем справились и, к счастью, обошлось без жертв. 6 человек было эвакуировано.

- В результате пожара в двухкомнатной квартире на первом этаже в помещении кухни термические повреждения получили стены и окно, оплавились пластиковые панели потолка кухни и коридора, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Почему произошел пожар - устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU