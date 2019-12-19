Мария Животова: «Открытие собственного бизнеса, это не сиюминутное желание, а потребность развивать задуманное»

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-19T09:39:13+03:00

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Self-made woman Мария решила заняться собственным бизнесом во время декретного отпуска. Опробованная на собственных детях система «Монтессори» пришлась ей по душе, а знакомство с профессионалами, работавшими по этой программе, дало толчок к открытию дошкольного детского центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU