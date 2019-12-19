2019-12-19T09:39:13+03:00
Общество

Мария Животова: «Открытие собственного бизнеса, это не сиюминутное желание, а потребность развивать задуманное»

Мария Животова - генеральный директор Центра дошкольного образования Academy Montessori Pre-school (Монтессори), открыла свой бизнес более 8 лет назад
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Self-made woman Мария решила заняться собственным бизнесом во время декретного отпуска. Опробованная на собственных детях система «Монтессори» пришлась ей по душе, а знакомство с профессионалами, работавшими по этой программе, дало толчок к открытию дошкольного детского центра.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле водитель "Рено" госпитализирован после столкновения со столбом
Мария Животова: «Открытие собственного бизнеса, это не сиюминутное желание, а потребность развивать задуманное»
Более 300 школьников стали участниками «Созвездия Орла»
В микрорайоне Болховский в Орле открыли детский сад
В 2020 году на ремонт дворов в Орловском районе выделят 43 млн. рублей
Часть школьников Орла вернется к учебе после карантина
В Орле начались профилактические рейды по магазинам пиротехники
Орловцы смогут попробовать себя в роли волшебника в Музее коллекционных кукол
Индекс оливье-2020: во сколько орловцам обойдется новогодний салат
В Орле спасатели вытащили из реки мужчину
В Орловской области изменился состав Общественного совета при региональном УМВД
В Орле банк, выдавший женщине с нарушением психики кредит, остался без процентов
«Спасибо от Сбербанка» запускает новогоднюю акцию и заявляет, что подарков хватит на всех
Спортсменки из Орла завоевали призовые места на Кубке России по Киокусинай Кан
Власти Орла перейдут в режим повышенной готовности
В орловской глубинке полностью сгорел дом
В Орле водитель иномарки сшиб дверью пожилую велосипедистку
В Орловской области спешащая на вызов машина скорой застряла в грязи
В Орле задержали двух иностранцев, распространявших героин
Под Орлом водитель сбил ребенка на зебре и скрылся с места ДТП
Глава Орловщины обсудил развитие АПК региона с Министром сельского хозяйства
500 тысяч рублей убытков ежемесячно приносит Орлу МУП по эксплуатации жилья
На орловской дороге "Копейка" улетела в кювет
Где в Орле можно запускать фейерверки
Орловец пытался застрелить родственницу своей бывшей жены
Офицер орловского СОБРа стал лучшим пауэрлифтером в регионе
Маленьких орловцев приглашают увидеть «Снежную Королеву»
Вид сверху: как изменился Детский парк Орла