2019-12-19T08:45:43+03:00
Общество

В микрорайоне Болховский в Орле открыли детский сад

Уже скоро в него пойдут первые 230 малышей
Наталья Меркулова
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В микрорайоне Болховский в Орле открыли первый детский садВ микрорайоне Болховский в Орле открыли первый детский садФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В среду, 18 декабря, в микрорайоне Болховский прошло торжественное открытие Детского сада №8. Уже скоро в него пойдут первые 230 малышей. Всего в учреждении для дошколят в возрасте от 1 года будет работать 12 групп.

Открытие детского сада - праздник для номодого микрорайона Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Открытие детского сада - праздник для номодого микрорайонаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Открытие первого в молодом микрорайоне детского сада стало большим событием для его 3 тысяч жителей. ПАО «Орелсрой» удалось построить объект всего за 11 месяцев. Стоимость строительства составила почти 157 миллиона рублей, еще на 4 миллиона 500 тысяч приобретено новое современное оборудование.

Для безопасности детей здание оснащено домофонами, системами видеонаблюдения, сигнализацией. В качестве дополнительных подарков детворе и педагогам вручили большой телевизор и музыкальный центр.

Детский сад расчитан на 230 мест и 12 групп с 1 года Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Детский сад расчитан на 230 мест и 12 групп с 1 годаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- За несколько последних лет в регионе построено почти 20 детских садов. В предстоящие два года будет введено еще 420 дополнительных мест за счет строительства в Орле еще одного детского сада и трех яслей. Совсем скоро такой же детский сад мы откроем в микрорайоне «Зареченский», - обратился к участникам торжественной церемонии губернатор Андрей Клычков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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