В 2020 году на ремонт дворов в Орловском районе выделят 43 млн. рублей
В 2020 году на ремонт дворов в Орловском районе выделят 43 миллиона рублей. Всего планируют благоустроить пять дворовых и три общественные территории.
Так, жителей поселка Знаменка ждет ремонт дворов на улице Школьная, а также реконструкция пешеходных зон и тротуаров с устройством зон отдыха и велодорожки на пересечении улиц Ленина и Гагарина.
В деревне Жилина приведут в порядок общественную территорию в районе многоквартирных домов № 2 –26.
- Кроме того, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ремонт дворов ждет село Плещеево, Лаврово, деревню Шепино и Истомино. В последней также пройдет обустройство игровой детской и спортивной площадки, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орловского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU