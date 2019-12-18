СЕГОДНЯ 13:49 2019-12-18T13:49:44+03:00

Орловцы смогут попробовать себя в роли волшебника в Музее коллекционных кукол. Фото: организаторы

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Юные орловцы смогут попробовать себя в роли волшебника в Музее коллекционных кукол. Новая интерактивная выставка порадует любителей фэнтези и сказок.

В новогодние праздники гости музея смогут увидеть героев известной сказки Льюиса Кэрролла - Алису, шляпника и белого кролика, а также персонажей саги о Гарри Поттере.

- Хотите побыть юным волшебником и сфотографироваться в плаще учащегося Гриффиндора?—легко !Ну и куда же без распределительной шляпы и волшебной палочки! Сможете очутиться в стране Оз и это далеко не все, - говорят организаторы.

Узнать подробности и заказать экскурсию можно по телефону: 8(4862) 49-02-57 или 89807690257.

КОГДА? ГДЕ?

С 18 декабря

Новосильское шоссе, 6

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ИСТОЧНИК KP.RU