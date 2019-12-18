Индекс оливье-2020: во сколько орловцам обойдется новогодний салат

СЕГОДНЯ 13:18 2019-12-18T13:25:57+03:00

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Накануне Нового года, «Росстат» подсчитал, во сколько жителям нашей страны придется потратить на один из главных символов праздничного стола – оливье. В этом году легендарный салат подорожал в среднем на 4,6 %. Сколько же придется потратить на него орловцам?

Для того чтобы приготовить на семью из четырех человек оливье по классическому рецепту, который предлагают эксперты «Росстата», понадобится консервированные огурцы, зеленый горошек, картофель, морковь, куриные яйца, вареная колбаса, репчатый лук и майонез. Общая сумма ингредиентов - 338 рублей, что на 6,5% дороже прошлого года.

Отметим, самый дешевый салат на Новый год можно будет приготовить в Белгороде - 239 рублей. Дороже всего тазик оливье обойдется жителям Чукотки - 500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU