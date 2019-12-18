2019-12-18T13:25:57+03:00
Экономика

Индекс оливье-2020: во сколько орловцам обойдется новогодний салат

Актуальную цену компонентов для блюда озвучил «Росстат»
Наталья Меркулова
Поделиться:
Стало известно, сколько придется потратить орловцам на новогоднее «Оливье»Стало известно, сколько придется потратить орловцам на новогоднее «Оливье»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Накануне Нового года, «Росстат» подсчитал, во сколько жителям нашей страны придется потратить на один из главных символов праздничного стола – оливье. В этом году легендарный салат подорожал в среднем на 4,6 %. Сколько же придется потратить на него орловцам?

Для того чтобы приготовить на семью из четырех человек оливье по классическому рецепту, который предлагают эксперты «Росстата», понадобится консервированные огурцы, зеленый горошек, картофель, морковь, куриные яйца, вареная колбаса, репчатый лук и майонез. Общая сумма ингредиентов - 338 рублей, что на 6,5% дороже прошлого года.

Отметим, самый дешевый салат на Новый год можно будет приготовить в Белгороде - 239 рублей. Дороже всего тазик оливье обойдется жителям Чукотки - 500 рублей.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новый год-2020 в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020 году на ремонт дворов в Орловском районе выделят 43 млн. рублей
Часть школьников Орла вернется к учебе после карантина
В Орле начались профилактические рейды по магазинам пиротехники
Орловцы смогут попробовать себя в роли волшебника в Музее коллекционных кукол
Индекс оливье-2020: во сколько орловцам обойдется новогодний салат
В Орле спасатели вытащили из реки мужчину
В Орловской области изменился состав Общественного совета при региональном УМВД
В Орле банк, выдавший женщине с нарушением психики кредит, остался без процентов
«Спасибо от Сбербанка» запускает новогоднюю акцию и заявляет, что подарков хватит на всех
Спортсменки из Орла завоевали призовые места на Кубке России по Киокусинай Кан
Власти Орла перейдут в режим повышенной готовности
В орловской глубинке полностью сгорел дом
В Орле водитель иномарки сшиб дверью пожилую велосипедистку
В Орловской области спешащая на вызов машина скорой застряла в грязи
В Орле задержали двух иностранцев, распространявших героин
Под Орлом водитель сбил ребенка на зебре и скрылся с места ДТП
Глава Орловщины обсудил развитие АПК региона с Министром сельского хозяйства
500 тысяч рублей убытков ежемесячно приносит Орлу МУП по эксплуатации жилья
На орловской дороге "Копейка" улетела в кювет
Где в Орле можно запускать фейерверки
Орловец пытался застрелить родственницу своей бывшей жены
Офицер орловского СОБРа стал лучшим пауэрлифтером в регионе
Маленьких орловцев приглашают увидеть «Снежную Королеву»
Вид сверху: как изменился Детский парк Орла