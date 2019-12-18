2019-12-18T12:53:07+03:00
Происшествия

В Орле спасатели вытащили из реки мужчину

С переохлаждением он был доставлен в больницу
Ольга СУПОНЕВА
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Все случилось в районе Разградского (Козьего) парка сегодня ночьюВсе случилось в районе Разградского (Козьего) парка сегодня ночьюФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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В Орле спасатели вытащили из реки Оки мужчину. Он провалился под лед и едва не утонул.

ЧП произошло в районе Козьего парка нынешней ночью, 18 декабря. В МЧС позвонили очевидцы: под лед провалился человек. Спасатели прибыли на место. Мужчина барахтался в воде и не мог выбраться на берег.

– По прибытии на место приблизительно на середине реки в воде был обнаружен человек. Было принято решение бросить ему спасательный круг с закрепленной на нем веревкой и тащить к берегу, – рассказал руководитель дежурной смены СПСЧ Алексей Вдовиченко.

Несмотря на то, что температура этой зимой гораздо выше климатической нормы, вода остается очень холодной. Неподготовленному человеку достаточно нескольких минут, чтобы погибнуть от переохлаждения. В этом случае все закончилось благополучно. Спасатели достали сорокалетнего мужчину из воды.

- Спасенный мужчина получил переохлаждение и был передан бригаде медиков, которая доставила его в больницу скорой медицинской помощи им. Семашко, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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