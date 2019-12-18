В Орловской области изменился состав Общественного совета при региональном УМВД
В Орловской области при региональном Управлении МВД обновился состав общественного совета. Первое заседание нового состава состоялось накануне, 17 декабря.
Члены совещательного органа выбрали председателя, его заместителя и ответственного секретаря. Возглавил Общественный совет Иван Мосякин, председатель Орловского регионального отделения «Союза пенсионеров Орловской области». Отметим, что и прежний состав совета также возглавлял Иван Яковлевич. Заместителем стал Сергей Мальфанов – президент адвокатской палаты и член региональной Общественной палаты, а ответственным секретарем избран Владимир Филонов, руководитель ОНФ в регионе.
- Начальник областного ведомства Юрий Савенков вручил вновь избранным членам Общественного совета удостоверения. Присутствующие выразили уверенность в том, что работа обновленного состава в дальнейшем будет способствовать развитию взаимодействия между органами внутренних дел области и общественностью, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU